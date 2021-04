De satirische Sara Leemans over nostalgie: “Café De Statie is dé plek om na het werk snel ‘enen’ te pakken en de avond af te sluiten met ‘ne voorleste’”

De doorsnee-Vlaming

In het dorp waar Kaat en Steve wonen, net buiten de ring maar dicht bij alle invalswegen, startte dertiger Davy enkele jaren geleden Den Brew. Den Brew heeft alles van een hip stadscafé, maar met extra plaats: een grote loods met ruige muren, ijzeren oncomfortabele stoelen en een zelfgebrouwen bier. De klanten bij Den Brew zijn voornamelijk de jonge koppels die na enkele jaren in De Stad een huis met tuin kochten in de buurt, gezien de gezinsuitbreiding. Tijdens de zomer organiseert Davy in de riante hof achter Den Brew comedyavonden en concertjes van lokale bands onder de naam ‘Den Brew Summerbar’. Het publiek kan plaatsnemen op zelfgemaakte palletbanken, en smikkelen van gerechten uit lokale foodtrucks. Zo zie je maar, je hoeft niet in een stad te wonen om lekker hip te zijn.

De Dansaert-Vlaming

De fermette-Vlaming

Zolang Francis en Liliane zich kunnen herinneren, baadt Marc Café De Statie uit in de Stationstraat in Aartsegem. Marc heeft vier bieren op vat, paprikachips en koffie. Café De Statie is dé plek om na het werk snel enen te pakken en de avond af te sluiten met ne voorleste. ‘Mannen op de Vlo’, de lokale wielerclub, houdt er ook graag halt voor een glazen boke voor en na hun ritje op zondag ... Soms is het moeilijk vertrekken, dus slaan ze het ritje over en heffen ze de hele namiddag bokes in wielertenue. Tijdens een wandeling op den buiten vorig jaar kreeg Marc bezoek van Jozefien en Willem, op zoek naar cafeïne. Toen Jozefien een ‘dubbele espresso’ bestelde, schoot Marc in de lach en vroeg hij of ze ‘twee koffies in één tas moest hemme’. Ze praten er in Aartsegem nog over.