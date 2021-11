“De relatie tussen mama en mij is niet altijd evident, maar we doen ons best”: Tv-persoonlijkheid Julie Vermeire over haar leven als eeuwige optimist

Bar slecht in oriëntatie? Misschien heb je ruimtelij­ke dyslexie. Neuroloog geeft uitleg: “Heeft niks met intelligen­tie te maken”

Verloren lopen in het restaurant na een toiletbezoek, de verkeerde kant op wandelen nadat je een winkel buiten stapt of de weg naar huis niet meer vinden. Voor sommigen is het dagelijkse kost. Dat kan aan een slecht oriëntatievermogen liggen, maar er bestaat ook zoiets als ruimtelijke dyslexie, of Developmental Topographical Disorientation (DTD). Neuroloog Phyllis Vanwalleghem legt uit wat het is. “Bij sommigen is het aangeboren, anderen krijgen het na een trauma aan de hersenen.”

