‘De Ideale Wereld’-reporter en familieman Luc Haekens (52): “Ik heb het gevoel dat er een donkere periode afloopt”

TV Reporter Luc Haekens schoolde zich om tot wijnboer: “Ik zocht nog een nieuwe hobby”

19 september Gisteren, woensdag 18 september, is in Brugge de beste Belgische wijn van het jaar verkozen. De wedstrijd kende dit jaar meer deelnemers dan ooit. Dat komt omdat ons land vorig jaar een topjaar kende in de wijnbouw. Maar liefst twee miljoen liter wijn vloeide voort uit onze bodem, een absoluut record. Reporter Luc Haekens is één van die vele wijnboeren. In ‘Vandaag’ vertelt hij over zijn nieuwe hobby: “Ik maakte een aantal jaren geleden een reportage over een wijnboer en ik vond dat fantastisch. En ik zocht nog een nieuwe hobby, dus.”