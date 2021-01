Dagboek 2.0? Waarom journaling in de ochtend zo goed voor je is en hoe je er best aan begint: “Het is als gratis therapie”

Journaling, ofwel in je dagboek schrijven, is een term die vroeger voornamelijk geassocieerd werd met verliefde tienermeisjes. Tegenwoordig is dat stigma helemaal weg en wordt het juist gezien als een ontzettend goede gewoonte waar mensen van alle leeftijden baat bij kunnen hebben. Verschillende wetenschappelijke studies toonden al aan dat het bijhouden van een dagboek je geheugen verbetert, je dankbaarder maakt en depressie en angst kan verminderen. Eén studie uit 2018 van Karen A. Baikie en Kay Wilhelm aan de Cambridge University wees zelfs uit dat het bijhouden van een dagboek je immuunsysteem kan verbeteren.

Glow Morning Routine dag 2. Deze week leert Laurentine Van Landeghem ons alles over het belang van een goede ochtendroutine. Elke dag toont ze een nieuwe activiteit die je kan proberen om je ochtend sereen te starten, live om 8 uur ‘s ochtends via onze Instagrampagina. Alles over de voordelen van een vast ochtendritueel en het verhaal van Laurentine lees je hier.

Gratis vorm van therapie, in de ochtend

Het lijkt zo simpel, gewoon wat dingetjes neerschrijven in een dagboek, maar de voordelen ervan zijn overvloedig én wetenschappelijk aangetoond. Je kan het overal en op elk uur van de dag doen, maar Laurentine raadt aan om er je dag mee te beginnen. “De reden dat je best ‘s ochtends een dagboek bijhoudt, is omdat het leven dan nog geen vat op ons gehad heeft en we nog fris zijn. Tijdens een dag kan er zoveel gebeuren waardoor onze motivatie om te schrijven ‘s avonds helemaal weg is, om niet te spreken over vermoeidheid. Veel mensen slagen zich er niet in om zich in de avond nog aan het schrijven te zetten”, zegt Van Landeghem.

Quote Je gaat zien dat dingen waarover je je een dag, een week of een jaar geleden zorgen maakte, er nu niet meer toe doen Laurentine Van Landeghem

“Toch kan je er zoveel baat bij hebben, zeker als je je dag ermee begint. Journaling is eigenlijk als een gratis vorm van therapie. Je kan alles neerschrijven wat je denkt en voelt zonder dat iemand daar een oordeel over kan vormen. Het is enkel tussen jou en jezelf. Op die manier heb je een overzicht van gedachten die je anders de hele dag zouden controleren. Je kan ze van je afschrijven en beter loslaten. Je mag de kracht van journaling echt niet onderschatten, maar net zoals bij elke goede gewoonte moet je het wel een tijdje volhouden voor je de voordelen ervan gaat ervaren.”

Relativeren en loslaten

“Een dagboek bijhouden heeft zoveel verschillende voordelen. Ten eerste zorgt het voor rust in je hoofd, omdat je even mag stilstaan. Je reflecteert over je dag, je gevoelens, je wensen,... Door alles te proberen verwoorden en neer te schrijven, ga je beter begrijpen wat je voelt en waarom je dat voelt. Het heeft echt een therapeutisch effect. Door dat te gaan bijhouden, kan je op den duur ook beter zien door wat of wie je bepaalde gevoelens ervaart en kan je daarop anticiperen”, zegt Van Landeghem.

“Ten tweede kan je je eigen vooruitgang beter zien door af en toe terug te bladeren. Je krijgt inzicht in veranderingen die je doormaakt of je ziet dat je al heel anders tegen bepaalde zaken aankijkt dan een tijdje geleden. Hierdoor ga je op den duur ook beter relativeren. Zo ga je zien dat dingen waarover je je een dag, een week of een jaar geleden zorgen maakte, er nu niet meer toe doen. Kijk naar al die dingen waarover je je vroeger zorgen maakte en nu niet meer, dan zal hetgeen dat je nu bezig houdt er binnen een tijdje ook wel niet meer toedoen. Zo kan je het makkelijker loslaten.”

Quote Als het allemaal op papier staat, beseffen we soms hoe mooi ons leven is en hoe gelukkig we ons mogen prijzen met onze omgeving, onze vrienden, onze huisdieren, onze job,... Laurentine Van Landeghem

“Ten derde krijg je meer waardering voor het leven en een groter dankbaarheidsgevoel. Als het allemaal op papier staat, beseffen we soms hoe mooi ons leven is en hoe gelukkig we ons mogen prijzen met onze omgeving, onze vrienden, onze huisdieren, onze job,... Door systematisch te gaan schrijven leef je bewuster, en dat zorgt op lange termijn voor een gelukkiger leven,” zegt Van Landeghem. “In het begin kan schrijven misschien juist confronterend zijn voor mensen die niet goed in hun vel zitten. Maar dat is net goed, want zo kom je oog in oog met jezelf te staan en alleen dan kunnen dingen veranderen.

Praktische tips om aan de slag te gaan

Ben je helemaal overtuigd om te beginnen met journaling, maar weet je niet goed waar te beginnen? Dit zijn praktische tips van Laurentine, voor wie niet weet wat te schrijven.

- Schrijf over de vorige dag: hoe is die verlopen, wat heb je gedaan, hoe voelde je je daarbij, met wie had je (goede of slechte) gesprekken,...

- Schrijf over de dag die gaat komen: hoe kijk je naar deze nieuwe dag, wat staat er op het programma, ben je zenuwachtig, nieuwsgierig, angstig of blij over iets,...

- Wat zit je dwars en waarom? Ga dieper graven en zoek naar de échte oorzaak. Als je je aan iets stoort bij een ander persoon, is dat vaak omdat je onbewust iets van jezelf - waarop je niet trots bent - in die persoon herkent.

- Wat zijn drie doelen die je hebt voor de dag? Het hoeven geen grote dingen te zijn. Bijvoorbeeld bellen naar een jarige vriendin, in bad gaan, iets in orde brengen,... Kies dingen waardoor je je aan het einde van de dag goed zal voelen, eens je in bed ligt.

- Wat is je intentie voor de dag? Rust, veerkracht, productiviteit, empathie, vrolijkheid,...

- Waar ben je dankbaar voor? Schrijf minstens drie dingen, maar meer mag ook (hoe meer hoe beter!). Denk diep na over álle dingen waarvoor je dankbaar bent, want we zijn als mens geneigd om veel als vanzelfsprekend te nemen. Denk: de warme pantoffels aan je voeten, je ochtendkoffie, je goede gezondheid,... Door bij dit soort dingen stil te staan, creëer je een algemeen gevoel van dankbaarheid dat je meeneemt in de rest van je dag.

Lees ook: