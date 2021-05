Creatieve duizendpoot Gene Thomas zit niet stil: “Ik wil ook eens met mijn schilderijen naar buiten komen”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: muzikant Gene Thomas. Vroeger was de zanger een echt avondmens, maar sinds de komst van zijn kinderen is hij elke dag vroeg uit de veren. Nu de lockdowns versoepelen, pikt hij zijn carrière weer op. Eerst met een eigen gin – een ‘gin Thomas’ – en in november met een groot concert in Antwerpen. “De jongste jaren kan ik beter loslaten. Mijn vader is gestorven op zijn 42ste. Dat is voor mij een les geweest.”