Creatief mentor Elfi De Bruyn over de kracht van knutselen: “Het is je écht gegund om niet altijd te presteren”

“Als je voor een wit papier zit, denk dan niet: en nu wil ik een gele bloem schilderen. Vertrouw erop dat de inspiratie komt wanneer je gewoon iets begint te doen.” In een wereld waar alles productief moet zijn, is intuïtief werken een verademing. Creatief mentor en storyteller Elfi De Bruyn (36) weet er alles van. Ze legt uit waarom knutselen en kleuren óók voor volwassenen heilzaam is.

“Iedereen is creatief”, stelt creatieve duizendpoot Elfi De Bruyn, die al zes boeken schreef over het onderwerp. “Creativiteit is voor mij een synoniem van kracht. Je eigen kracht. Creatief zijn is veel meer dan iets boetseren of met een kwast op een canvas schilderen. Je kan ook creatief zijn met planten, in de keuken of met de inrichting van je auto. Het is dus een absolute misvatting dat alleen de Picasso’s van deze wereld creatief mogen worden genoemd.”

Toch hangt er vaak een nogal negatieve connotatie aan het begrip. We ‘hebben wel betere dingen te doen’, ‘het is alleen voor kinderen’ of ‘gewoon niet voor mij weggelegd’. “Misschien omdat we zijn opgegroeid met een enorme focus op productiviteit en het eindresultaat. We gaan naar school voor een diploma, op het werk willen we cijfers en winst, en thuis zijn er ellenlange to-dolijsten. We laten onszelf zo weinig ruimte om te spelen. Om iets te maken zónder doel.”

Uit het hart

En juist daar wil Elfi verandering in brengen. “Ik focus me vooral op intuïtieve creativiteit. Dat wil zeggen dat ik me richt op het creatieproces, zonder op voorhand stil te staan bij hoe het resultaat zal uitpakken. Niet het afgewerkte schilderij is voor mij belangrijk, maar de weg ernaartoe. Wil je het uitproberen? Probeer je doelen dan los te laten. Als je voor een wit papier zit, denk dan niet: ‘En nu wil ik een gele bloem gaan schilderen.’ Vertrouw erop dat de inspiratie komt wanneer je gewoon iets begint te doen. De beste ideeën borrelen op wanneer je creëert vanuit plezier. En dat kan ik persoonlijk maar moeilijk als ik te veel vanuit mijn hoofd werk. Ik verbind me daarvoor eerst met mijn hart.”

Quote Jij kan vandaag beslissen: ‘Ik ga mezelf trakteren op een ijsje.’ Of: ‘Ik gun mezelf een kwartier om met glitters tegen een canvas te gooien’ Elfi De Bruyn

Door je to-dolijst even opzij te leggen en een moment in te lassen om speels te zijn, heb je daarna eens zoveel energie. “Het is als mediteren, maar dan anders”, lacht de Bruyn. “Het ontspant je lijf en je wordt er ook gewoon heel vrolijk van. Er mág tijd gemaakt worden voor spel. Het is je écht gegund om niet altijd te presteren. Al is het een kwartiertje. Hoe vaak zuchten we niet: ‘Als kind waren we zo zorgeloos.’ Als volwassene denken we dat we niet meer zo kunnen zijn, maar jij kan vandaag beslissen: ‘Ik trakteer mezelf op een ijsje.’ Of: ‘Ik gun mezelf een kwartier om met glitters tegen een canvas te gooien.’”

Gezellig nest

De plek waar je creatief bent, doet er volgens De Bruyn ook toe. “Je creativiteit stroomt toch beter op een gezellig plekje dan in een koud, leeg magazijn? (lacht) Daarom besteed ik ook aandacht aan de omgeving waar ik ga creëren. Ik steek een wierookstokje aan, maak een latte of zet leuke muziek op. Die dingen geven me vreugde, en laat dat nu net de emotie zijn waar ik het liefst mee werk. Ik let er extra hard op dat ik mezelf ook vertroetel op mindere dagen. Het is dan een grotere uitdaging om tijd vrij te maken voor creativiteit, maar dan is het eigenlijk het meest nodig. Door te creëren wanneer je je slecht voelt, geef je je emoties een weg naar buiten. Met vrijheid vreugde en verwondering tot gevolg.”

“Ik geloof niet in falen of mislukken”, sluit Elfi af. “Die dingen zijn deel van het creatief proces. Daarom is de grootste les die ik heb geleerd: gewoon doorzetten. Creativiteit niet opgeven. Tijd blijven vrijmaken. Je creativiteit zal verschillende vormen aannemen, maar zolang je de connectie ermee blijft maken, geloof ik dat je grootse dingen kunt doen.”

Tips om intuïtief te creëren 1. Kom uit je hoofd: “Leg voor je begint je handen op je hart en adem een paar keer diep in en uit. Je zal merken dat je al zakt. Voor je aan je creatief werk begint, doodle dan eerst. Neem pen en papier, en begin te kribbelen. Je maakt alles wat vast zit in je hoofd los op die manier.” 2. Begin klein: “Je hoeft niet meteen een meesterwerk te maken. Gewoon cirkels tekenen is óók goed. Ik gebruik graag ecolineverf, omdat die erg vloeibaar is. Door een paar druppels op een papier te laten vallen ontstaan er vormen die je niet kan controleren. Je ziet wel wat er zich ontvouwt.” 3. Gebruik andere materialen: Een oude tandenborstel in plaats van een penseel, oogschaduw in plaats van verf of zelfs papiertjes en lintjes die je anders had weggegooid. Laat de gedachte van hoe iets er moet uitzien los.” 4. Laat je inspireren: “Kunst is stelen met je ogen. Je kan zoveel inspiratie opdoen door naar muziek te luisteren, het werk van iemand anders te bekijken of gewoon een wandeling te maken in de buurt en te letten op de details. Zolang je niets exact kopieert, is er niks mis met de stijl van iemand anders uitproberen. Dat geeft houvast. Je zal je eigen stempel er uiteindelijk toch opdrukken.”

