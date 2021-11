Comedian Wouter Deprez: "Buiten Gent kochten we een lapje grond om te bebossen. Soms componeer ik er liedjes”

‘Slimste Mens’-kandidate en radiopre­sen­ta­tri­ce Dorianne Aussems (28): “Wanneer iets moet, komt de rebel in mij naar boven”

In de ‘Slimste Mens Ter Wereld’ mocht ze de spits afbijten, op radiozender MNM is de jonge Dorianne (28) als presentatrice van ‘Generation M’ elke dag de hekkensluiter. Het maakt haar een van de grote beloftes van het Vlaamse medialandschap. Maar: wie is de Antwerpse? Een echte nachtraaf, vertelt ze ons. En nu en dan ook een feestbeest, een familiemens en een rebel met eigenwijze gewoontes. “Voor ik ga slapen, zal ik altijd nog een minuut of drie planken.”

22 november