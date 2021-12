Comedian Philippe Geubels (40) gooit stereotypes overboord in ‘Taboe’: “Thuis gedraag ik mij al langer als nieuwe man”

Actrice An Miller: “Ik kan niets doseren, alles is extreem bij mij”

Ze schittert in de Streamz-reeks ‘De kraak’ en je ziet haar vanaf februari in de nieuwe fictiereeks van Tom Lenaerts, ‘Twee zomers’. Dat is een hele opluchting voor actrice An Miller, want toen Covid haar carrière even stillegde, had ze het moeilijk. “Filip (Peeters, haar echtgenoot, red.) en ik hebben veel chance dat we ons geld verdienen met acteren — slechts zeven procent van de acteurs kan dat.” Ze vertelt ons hoe ze haar vrije uren vult, met haar man en puberende dochters, en hoe ze zich als een pitbull vastbijt in wat ze doet. “Ik weet dat ik vrij verslavingsgevoelig ben.”

6 december