COLUMN. Topmodel Elise Crombez (39) over haar vriendinnen: “De band met hen geeft meer zekerheid dan partners’

Topmodel Elise Crombez (39) is een piekeraar, iemand die alles overanalyseert. Maar over haar vriendschappen breekt Elise haar hoofd niet. Integendeel. In deze column brengt ze een ode aan de meest dierbare vrouwen om haar heen, en vertelt ze waarom ze zoveel voor haar betekenen. “Ik kijk enorm op naar vrouwen die zich heruitvinden na een tegenslag.”

Schrijver Sylvia Van Driessche en topmodel Elise Crombez (39) zijn innig bevriend. Twee totaal andere levens, verenigd in één zielsverwantschap. Om de beurt schrijven ze hier een persoonlijke column.

“Vanaf nu: carpe diem!”, zei ik vastbesloten terwijl mijn vriendin een sigaret opstak. We zaten met onze dekentjes op het terras van haar buitenverblijf, waar ze tijdens haar scheiding woont. Omdat 2021 de draagkracht niet had om mijn grootse plannen waar te maken, verander ik mijn aanpak in 2022. “Uhhh… bedoel je, gedaan met het overanalyseren?”, vroeg mijn vriendin. Ze trok aan haar sigaret.

“Hoe? Overanalyseer ik alles?”, vroeg ik verontwaardigd terwijl ze lachend haar rook loste. Ik verlies enorm veel slaap door pietluttigheden. Zoals: Ik had toch postzegels gekocht? Waar zouden die liggen?

“Gewoon genieten en jezelf niet te veel vragen stellen”, drukte mijn vriendin me op het hart. Ze sloeg iets weg voor haar gezicht en ik vroeg me af of het een mug, sigarettenrook of mijn eindeloos gepieker was. Meestal kan ik op mijn patchwork van ervaringen terugvallen zonder ‘Let it go’ op mijn pols te moeten tatoeëren. De laatste tijd is het wat moeilijker. Ik ben – zoals iedereen – liefst gelukkig, maar soms lukt het gewoon niet om te vertrouwen dat alles goed komt. Ik word straks veertig, wat als mijn droomproject faalt?

Quote Ik heb het geluk dat nieuwe vriendin­nen zich tot de harde kern kunnen toevoegen: een mix van ongelofe­lij­ke vrouwen verspreid over meerdere continen­ten. Elise Crombez

Daarom kijk ik enorm op naar vrouwen die zich heruitvinden na een tegenslag. Nieuw kapsel, nieuwe stijl, nieuwe thuis, nieuwe job en unieke hobby’s. Toch blijft één iets hetzelfde ... vriendinnen. Hier en daar heb ik het geluk dat nieuwe vriendinnen zich tot de harde kern kunnen toevoegen: een mix van ongelofelijke vrouwen verspreid over meerdere continenten. Sisters met wie ik samen voor het eerst bier dronk en van mijn bromfiets sukkelde, zij die me door en door kennen en me letterlijk en figuurlijk kunnen oppikken, met de juiste woorden, een echte lach of een fles wijn.

Die band met vriendinnen geeft meer zekerheid dan partners of de toekomst. Sommige vriendinnen zijn getrouwd of gescheiden. Kinderen, kinderloos, free spirits en carrièrevrouwen, ze krijgen allemaal op hun manier grijze haren en hun no-nonsenseattitude vertaalt zich in ­permanente lijntjes in hun gezicht.

Quote Mijn vriendin­nen worden tegelijker­tijd straffer en zachter naar zichzelf toe. Elise Crombez

Mijn vriendinnen worden tegelijkertijd straffer en zachter naar zichzelf toe. Skype en FaceTime kunnen niet op tegen het schaterlachend aan elkaars arm trekken in het midden van een winkelstraat. Daar krijg ik niet genoeg van en laad ik helemaal van op. Laat dit dan één van mijn goede voornemens zijn voor 2022: meer tijd voor vriendinnen.

Mijn rokende vriendin haalde me uit mijn dagdromen. Ik vertelde haar over de groep vrouwen van in de vijftig die ik precorona in de luchthaven tegenkwam. Lichtjes aangeschoten in kleurrijke outfits gaven ze hun beginnende reis een luid startschot in de bar naast mijn gate.

“Dus …”, vroeg ik aan mijn vriendin terwijl ik onze glazen bijschonk, “waar gaan wij dit weekend naartoe?”

Je vindt Elise Crombez ook op Instagram.

Lees ook: