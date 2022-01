COLUMN. Topmodel Elise Crombez (39) gaat op date met zichzelf: “Het lukt me niet zonder te luistervinken”

Het is iets dat veel mensen afschrikt, en toch zou iedereen het eens moeten proberen: een dagje bewust met jezelf spenderen. Topmodel Elise Crombez (39) is fan van het concept, en beslist zichzelf op date te nemen in Brussel. “iPhone aan de kant, langer en harder kijken en gewoon luisteren. Het laatste lukt me niet zonder te luistervinken, geef ik eerlijk toe. Misschien is dat een neveneffect van jarenlang alleen de tijd te verdrijven of als model verondersteld te worden de taal niet te verstaan.”

Die ochtend had ik zin om een dagje met mezelf door te brengen. Schrijven tijdens mijn lunch, naar de Bozar gaan om met een aperitiefje te eindigen voor ik naar mijn volleybaltraining ga. Een onopzettelijke Artist Date! Lang geleden …

Het boek The Artist’s Way werd me ooit door een actrice aanbevolen. Het biedt een cursus van twaalf weken die je begeleidt bij het herstel van je creatieve zelf. Ik heb het cadeau gekregen, weggegeven en zelfs opnieuw gekocht maar de twaalf weken heb ik nooit voltooid. Desalniettemin zitten er pareltjes in, zoals de wekelijkse ‘Artist Date’, waarbij je met de artiest in jou op date gaat. Kunst gaat volgens de schrijfster over het spel van ideeën dat ons creatief werk voedt door onze innerlijke bron aan te vullen.

“Wat lijkt me leuk om te doen?”, is een vraag die helpt bij het kiezen van een activiteit waarna je jezelf toestaat om het te proberen. Kwestie van toch aan de nodige spannende prikkels te komen tijdens dit ingeperkte sociaal leven.

Zodus startte ik mijn dagje Brussel met veel gusto. iPhone aan de kant, langer en harder kijken en gewoon luisteren. Het laatste lukt me niet zonder te luistervinken, geef ik eerlijk toe. Misschien is dat een neveneffect van jarenlang alleen de tijd te verdrijven of als model verondersteld te worden de taal niet te verstaan. Zodra ik hoor waar mijn naasten het over hebben, ben ik geïnteresseerd en wordt het moeilijk om die extra informatie uit te schakelen.

De blondine die bij mijn buurman ’s middags aan tafel schoof, lokte mijn aandacht omdat ze erg op mijn Britse vriendin leek. Het werd snel duidelijk dat het nieuwe liefde was en om een eerste date ging. Veel meer ben ik niet te weten gekomen, want ik vertrok naar mijn volgende activiteit: kunstenaar David Hockney in de Bozar. Wat ik apprecieer aan een museum is dat ik een deel van mijn brein even kan pauzeren.

Je weet wel, het vermoeiende deel van je hersenen dat alles wil gezien, gedacht en gehoord hebben. Afgezien van een trapje waarover ik kan struikelen, is het er alom veilig, zijn er weinig negatieve prikkels en als ik iets hoor, is het wellicht interessant of grappig. Af en toe stond ik in de nabijheid van een rondleiding en ving ik ongewild iets leerrijk op. David Hockneys expo eindigt met beelden van een interview met hem voor VRT. Ik arriveerde net toen de vraag gesteld werd: “Welke boodschap heeft u voor de mensen die naar uw tentoonstelling komen?” Waarop David Hockney antwoordt: “Love life. You only got one so you might as well love it.”

Op de terugweg naar mijn auto, zag ik hoe het lunchkoppeltje zijn date naar een terrasje in de buurt had verhuisd. Hoe schoon dat ik niet de enige was met een succesvolle date.

