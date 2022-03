COLUMN. Sylvia Van Driessche over haar grote liefde voor humor: “Jelle is grappig. Houden die handel!”

Als schrijfster — en als mens — pleit Sylvia Van Driessche met hart en ziel voor meer humor op deze wereld. Want humor is complexer dan miserie en tegelijk vaak precies wat een miserabele situatie nodig heeft. Dat beseft zelfs de Oekraïense president Zelensky, schrijft Sylvia. “Persoonlijk vind ik humor zo belangrijk dat ik er mijn partnerkeuze op baseerde.”

Sylvia Van Driessche: Ik zag op mijn telefoon dat iedereen het online plots had over de film Don’t Look Up, een grappige satire met Leonardo DiCaprio. “Fucking hell”, schoot het door me heen. “Waarom heeft iedereen het plots over Don’t Look Up? Komt het einde van de wereld eraan, zoals in de film?”

Het was nog erger. De Oscars hadden de nominaties voor hun 94ste filmprijzen bekendgemaakt en iedereen (online) vond dat die film geen nominatie verdiende. Want humor. Dat gaat altijd zo. Het drama van comedy is dat het nooit serieus wordt genomen.

Quote Persoon­lijk vind ik humor zo belangrijk dat ik er mijn partnerkeu­ze op baseerde.

Vooral niet door mensen die zelf heel graag serieus genomen willen worden. Persoonlijk vind ik humor zo belangrijk dat ik er mijn partnerkeuze op baseerde. Jelle is grappig, houden die handel! Ik dacht er nochtans even anders over toen ik in de kelderruimte voor onze verzameling oud papier en karton stond.

Hoewel ik weken geleden al had beslist dat ik die hoop nooit alleen naar buiten zou slepen, kwam de vuilniskar er plots aan en zat mijn man vast in een file. Grommend bond ik alles samen in vierkante en rechthoekige dozen en sleepte die een voor een naar buiten. Toen de hele berg bijna voor onze gevel stond, kwam Jelle aan met de auto. Hij deed het raampje naar beneden en sprak me toe. “Ben je een kasteeltje aan ’t bouwen? Mooi hoor.”

Quote Humor is een pak moeilijker om te schrijven dan verhalen waarin de miserie op elkaar wordt gestapeld.

Ik moest lachen ook al wilde ik hem eigenlijk afknallen. Humor is trouwens een pak moeilijker om te schrijven dan verhalen waarin de miserie op elkaar wordt gestapeld. Een personage afmaken of een levensbedreigende ziekte geven kunnen velen, maar goede humor maken? Humor moet tegelijkertijd herkenbaar zijn en toch zo verrassend dat je ermee moet lachen. Als comedian moet je durven zeggen wat vele mensen niet durven zonder je een bal aan te trekken wat ze van jou vinden. Humor dient als ontsnapping aan een wereld die verre van ideaal is, zoals de onze. Het zegt zinnige dingen over de wereld waarin we leven.

Quote Humor is levensnood­za­ke­lijk, in liefde en in oorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in de concentratiekampen naar verluidt stiekem theaterstukken in elkaar geflanst om de gedachten te verzetten van alle miserie. En onlangs had de Oekraïense president Zelensky de (comedy)ballen om, naast zich te verdedigen tegen de Russen, de vraag “Waarom word je nooit door burgers van Kiev in de straten gefilmd?”, te beantwoorden met: “Normaal gezien ga ik er dikwijls joggen, maar daar heb ik momenteel geen tijd voor.” Dat is op een verrassende manier de ernstige waarheid vertellen.

Humor is levensnoodzakelijk, in liefde en in oorlog. Waarom mag dat geen prijzen winnen?

