COLUMN. Sylvia Van Driessche over haar belabberde slaapgewoontes: “Het dieptepunt was toen ik in slaap viel op restaurant”

OPROEP. NINA zoekt mensen die hun hoop op verzoening willen neerpennen in een brief

De kerstperiode is magisch. December staat in het teken van warmte, vreugde en gezellig samenzijn. Maar het is ook de tijd van verzoening. Wil jij in jouw pen kruipen? Jouw gevoelens onder woorden brengen, in de hoop dat jij en de persoon aan wie jouw brief gericht is de feestdagen met een propere lei kunnen starten? Wij bieden met onze rubriek een platform voor jouw relaas.

10 december