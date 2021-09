COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Liefste Action-zak, ik zou je meer moeten appreciëren”

NINASara Leemans van het satirische Instagramaccount @dansaertvlamingen schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en gênante, maar vooral erg herkenbare situaties uit het echte leven. Deze week neemt Hanne haar winkeltassen onder de loep. “Naar de supermarkt gaan met een zak van een andere winkel? Da’s zoals naar een modeshow gaan in een outfit van een andere ontwerper.”

Ik weet het, ik weet het echt. In een perfecte wereld zou ik standaard zo’n wereldwinkelzak die je kan oprollen tot een bolletje in de bodemloze put van m’n handtas moeten hebben. In die laag van je handtas bezaaid met schuifspeldjes en rekeningetjes die je toch vergeet aan de boekhouder te geven.

Ik heb effectief ergens zo’n wereldwinkelzak, ver verstopt in een keukenla, maar dus niet in m’n handtas. Ik heb een schuif met plastic zakken. Een schuif met heel veel plastic zakken. Ik weet dat dat niet ecologisch verantwoord is, en ik toch afgeef op cruiseschepen en mensen die hun vuilnis niet scheiden, maar ik heb een la vol plastic zakken. Inconsequent en een tikkeltje hypocriet zelfs, maar is mens zijn niet ook een heel klein tikkeltje hypocriet zijn? Een aanvaardbaar level van hypocrisie toelaten.

Quote Ik neem altijd de zak mee van de correspon­de­ren­de supermarkt, of eentje op hetzelfde ‘niveau’. Geef toe, je weet waar ik het over heb. Hanne

Als ik eraan denk, neem ik plastic zakken mee naar de supermarkt (hé, my two cents). Maar de zak die altijd in die la blijft liggen, is de Action-zak. Ik neem ’m niet mee naar de supermarkt, want komaan, je kan toch niet naar de supermarkt gaan met een zak van een andere winkel? Da’s zoals naar een modeshow gaan in een outfit van een andere ontwerper (niet dat ik ooit werd uitgenodigd op een modeshow …). Ik neem altijd de zak mee van de corresponderende supermarkt, of eentje op hetzelfde ‘niveau’. Geef toe, je weet waar ik het over heb.

Een ‘toevallige passant’

Zelfs als ik naar de Action ga, zo eens in de maand, als ik weer gigantisch veel kuisgerief en random dingen nodig heb, laat ik de Action-zak in de lade, om de indruk te wekken dat ik geen diehard Action-klant ben. Ik wil de indruk wekken dat ik heel toevallig even passeer: “Oh, ik spring even binnen, want ik was in de buurt, oh! Toevallig net wat ik nodig had! Nu ik hier toch ben!”

En thuisgekomen voel ik me even rijk omdat ik iets heb voor alles en maar 30 euro heb uitgegeven. Maar liefste Action-zak, ik neem je mee naar picknicks, ik neem je mee naar het strand, ik heb medelijden met je. Een stukje plastic dat bijna nooit het daglicht ziet tenzij om m’n aardappelsalade en cards against humanity-spel te dragen. Ik zou je meer moeten appreciëren.

Je bent groot en stevig. En ik hoop, ik hoop echt dat je ooit de iconische status kan bereiken zoals de zakken van Ikea en Aldi. Ik geloof in jou. Dank je voor je diensten tot nog toe.

Lees ook: