COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Eens de 30 voorbij, vallen de weekendplannen in twee categorieën”

Op tram drie veranderen er veel dingen, weet de single 33-jarige Hanne, het alter ego van Sara Leemans. Zo ook hoe je de weekendavonden met je vrienden doorbrengt. Ze vertelt deze week over het contrast tussen feestjes bij de singles in de stad en zij die verhuisden naar de rand. “Als we er eindelijk uit zijn hoe we in godsnaam vijf wagens kunnen parkeren in een doodlopende straat, is het weer zo’n fijne avond.”

Sara Leemans, van het satirische Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’, schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en gênante, maar vooral erg herkenbare situaties uit het echte leven.

Als je in de twintig bent, is het duidelijk: in het weekend ga je op café, naar een huisfeestje of dansen en wie weet wordt er getongzoend. Al je vrienden hebben dezelfde soort plannen en uiteindelijk is de moeilijkste keuze op vrijdag of zaterdag bij wie er de eerste glazen gedronken zullen worden en of je dat rokje of toch je jeans gaat aantrekken.



Quote Eens je stilaan de 30 voorbij bent, vallen de weekend­plan­nen van je vrienden uiteen in twee catego­rieën: die van de singles en die van de koppels. Hanne

Eens je stilaan de 30 voorbij bent, vallen de weekendplannen van je vrienden uiteen in twee categorieën: die van de singles en die van de koppels. Of neen, als ik erover nadenk, is het eerder tussen de vrienden in de stad, en de vrienden die een huis kochten in de rand van die stad. Dit is allemaal heel kort door de bocht, maar kijk, soms mag je al eens generaliseren onder de noemer ‘humor’.

Dit merk je heel goed aan je verschillende WhatsApp-groepjes. Echt, die avond dat whatsapp vorige week offline ging, was de rustigste in tijden. Zodra de app terug was, bleek het hek van de dam. Geluidjes die gemiste berichten aankondigden alom.

Quote Door mijn vrienden in de stad, die vaker single zijn dan de huiseige­naars, word ik gespamd met uitnodigin­gen voor feestjes bij mensen thuis of op café. Hanne

Door mijn vrienden in de stad, die vaker single zijn dan de huiseigenaars, word ik nog altijd gespamd met uitnodigingen voor feestjes bij mensen thuis, want er is altijd wel iemand jarig, of op café. Nu we weer mogen, wordt de hele reutemeteut uitgenodigd. Bring your own bottle en fear of missing out als je er niet geraakt omdat je al tickets hebt voor een theaterstuk, een opening in een galerij van een kennis of een ander feestje. Om dan uiteindelijk buiten op een terras te eindigen, omdat een van de vrienden een verstokte roker is die het feit dat we onder een paraplu zitten in de motregen goedpraat door te zeggen dat je op een terras makkelijker met mensen aan de praat raakt.

Quote Het is weer zo’n fijne avond waarop ik op de sofa blijf slapen en ’s ochtends wakker wordt met een peuter die me toelacht. Hanne

Bij de verhuisden is het lichtjes anders. Velen van hen zitten thuis met een eerste kindje van rond de vijftien maanden, soms zelfs al met broertje of zusje. We proberen al weken een etentje te plannen, maar dat komt er maar niet van. Johan, Jana, Jolien en Steven zitten met babysitters die op het laatste moment afzeggen, plannen met de schoonfamilie, verplichtingen jegens aannemers en lokale wielerploegen, zitten dat weekend net aan zee ... allemaal redenen die ze vernoemen onder de paraplu van “andere plannen”.

Maar als we er eindelijk uit zijn over een datum, een menu, een type wijn, we besloten hebben wie voor het dessert zal zorgen, en hoe we in godsnaam vijf wagens kunnen parkeren in een doodlopende straat ... is het weer zo’n fijne avond waarop ik op de sofa blijf slapen en ’s ochtends wakker wordt met een peuter die me toelacht zodra ik m’n ogen open.

En als dertiger besef ik: geef mij maar dat regenachtige terrasje, of het manoeuvreren van de oprit in doodlopende straat. Zolang het gezelschap fijn en gemoedelijk is, het eten lekker en het gesprek me iets heeft bijgeleerd.

