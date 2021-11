COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: "Ben je echt op een Cultureel Evenement geweest als je geen totebag hebt gekregen?”

De ene dag verloopt al wat vlotter dan de andere, weet ook de 33-jarige single Hanne. Wanneer ze op een doordeweekse herfstdag geniet van een kopje koffie, komt er plots een ongenode gast aandraven. Of beter gezegd: aanvliegen. Dat an sich is al vervelend, maar het beestje brengt ook nog eens ongevraagd Hannes gedachtenmolen op gang. “Ga ik mijn leven nog kunnen betalen? Moet ik opslag vragen, en wat als ik dat niet krijg?”

Sara Leemans, van het satirische Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’, schrijft elke week over het leven van de 33-jarige single Hanne. Een mix van muizenissen en situaties uit het echte leven. Situaties die soms gênant of absurd zijn, maar vooral erg herkenbaar.

Er zijn zo van die dagen, oké misschien zijn het weken of maanden, dat echt alles tegenzit. Natuurlijk ken je dat, je bent een mens op deze planeet. Zo van die dagen wanneer er een gedachtestroom begint en je helemaal niets positiefs meer kan zien. Je probeert dan ook te beseffen dat je in een warm huis woont met stromend water in een welvarend deel van de wereld. Je bent geprivilegieerd.

Maar soms is het moeilijk te relativeren. Die gedachtestroom kan getriggerd worden door iets heel kleins, in mijn geval: een klein beest. Ik drink koffie op het minuscule terrasje vooraan aan m’n appartement. De zon schijnt, ik luister een liedje, de dag begint. Tot hij daar plots zit, in november: een wesp.

Een wesp in november. Het beestje dat menig terrasje verbrodde tijdens de zomer kwelt me nu ook op een doordeweekse herfstdag waarop de zon zich flauwtjes laat zien. En dan begint het. Waren er geen killerwespen deze zomer in de VS die dodelijk waren en de winter kunnen overleven? En wat met die malariamug die ze in België hadden gevonden? Wat is daar nog van?

Ik woon alleen, stel dat ik ziek word? En dan zit ik thuis en moet de verwarming de hele tijd aan en ik betaal me nu al blauw aan energiekosten. Gaat dat blijven omhoog gaan? Ga ik mijn leven nog kunnen betalen? Moet ik opslag vragen en wat als ik dat niet krijg? Ga ik van m’n huidig loon m’n energiefactuur én m’n lening kunnen betalen volgend jaar? Heeft die vriendin nu vijf pompoenen gekocht louter en alleen als decoratie? Dat is toch geldverspilling? Hoe betaalt iedereen alles?

Mijn negatieve gedachtenspiraal wordt verbroken door de melding dat ik dringend moest vertrekken naar het Hoogstaande Culturele Evenement waarvoor ik die avond tickets had. Eens aangekomen, vallen m’n collega en ik lichtjes uit de toon. Blij dat we een avondje buiten kunnen, bestellen we na QR-controle een drankje aan de bar, ondanks de behoorlijke opkomst kan je er een sneltest horen vallen.

We drinken ons glas leeg tussen de Roderikken met zwart omlijnde brillen en de Benedictes met #ikkoopbelgisch-outfit die elkaar begroeten met luchtkussen. Op het eind van de avond krijgen we een gratis totebag, want ben je echt wel op een Hoogstaand Cultureel Evenement geweest als je geen gratis totebag hebt gekregen?

Volgens mij hebben Roderik en Benedicte thuis minstens vijf pompoenen, decoratief of niet. Maar die wesp heb ik gelukkig niet meer gezien.

