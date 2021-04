COLUMN. Lara Switten, mama van 3 die strijdt tegen kanker, begint aan een nieuwe chemokuur: “Ik wil gewoon leven, verdomme”

“Ik adem diep in en uit. Dag ziekenhuislucht, ik heb je niet gemist. Ik kijk rechts van mij. Dag infuus, ik had je liever nog niet teruggezien. Een baxter bengelt naast mijn bed. Donkeroranje vloeistof stroomt langzaam mijn lichaam binnen. Ik stel me levendig voor hoe de medicatie zich in mijn lichaam verspreidt. Ik visualiseer me hoe de kankercellen aangevallen worden. Ik beeld me in hoe ze gedood worden en hoe ze in hun celdeling worden geremd.”