COLUMN. Lara Switten (35), mama die strijdt tegen kanker én eenzaamheid: “Niemand die bij me zit en mijn hand opwarmt”

COLUMN. Lara Switten (34), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Ik neem nog een paar laatste selfies met lang haar”

11 april Lara Switten (34) werd onlangs mama van een derde kindje: zoontje Gabriel. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. Nu ze aan een nieuwe, loodzware chemokuur van 18 weken is begonnen, zet ze preventief de schaar in haar flinke haardos. “Ik straal wanneer de meisjes thuiskomen. Romée vindt dat ik op een jongen lijk. Philippa vindt me met pruik toch beter. Bloedeerlijk, die dochters van me.”