COLUMN. Lara Switten (34), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Ik neem nog een paar laatste selfies met lang haar”

COLUMN. Lara Switten, strijdt tegen kanker en viert de verjaardag van dochter Romée. “Het was heerlijk, al kon ik zelf geen ballonnen opblazen of taarten bakken”

28 maart Lara Switten (34) werd onlangs mama van een derde kindje: zoontje Gabriel. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. Deze wiek viert ze de verjaardag van haar dochter Romée. “Drie jaar Romée. Terwijl ik nagelbijtend de resultaten van de scans afwacht, zit ik al dagen met de melodie van ‘Lang zal ze leven in mijn hoofd’. Dat is mijn hartenwens.”