COLUMN. Lara Switten, strijdt tegen kanker en viert de verjaardag van dochter Romée. “Het was heerlijk, al kon ik zelf geen ballonnen opblazen of taarten bakken”

COLUMN. Lara Switten (34), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Ik ben zo bang”

26 maart Lara Switten (34) werd onlangs mama van een derde kindje: zoontje Gabriel. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. De laatste uitslag voor ze naar huis mocht voor twee maanden, was positief. Maar de onwetendheid knaagt aan Lara. “Niet weten waar ik aan toe ben, maakt me kwetsbaar. Wanneer we weten waartegen we vechten, staan we sterker in onze schoenen. Met een doel voor ogen kunnen we in de verdediging gaan.”