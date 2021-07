COLUMN. Lara Switten (35), mama van 3 die strijdt tegen kanker. “Ik ben een harde tante, altijd geweest. Maar ik ben op”

Kunstenaar Arne Quinze (49) onthult zijn geheimen: “Als mijn huis in brand zou staan, red ik een goede fles wijn”

30 mei Vandaag opent in Beaux-Arts in Bergen ‘My Secret Garden’: een retrospectieve gewijd aan Arne Quinzes werken van de afgelopen 25 jaar. NINA ging op bezoek bij de Belgische kunstenaar thuis, waar natuur en cultuur wonderschoon hand in hand gaan. “Mijn ‘werk’ is een honderd procent zuivere passie. Dat zit in mijn bloed. De drang om te creëren komt van heel diep.”