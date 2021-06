COLUMN. Lara Switten (35), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Elke opmerking over hoe vermagerd ik ben geeft me een dreun”

“De strijd om de kilo’s. Een gevecht dat ik nooit heb gekend. Ondanks mijn eerdere modellencarrière, verloor ik me nooit in een getal op de weegschaal. Ik heb me altijd comfortabel gevoeld. Tot vandaag. Wanneer ik nu in de spiegel kijk, kan ik janken. Ik ben graatmager. Vel over been. Mijn gezicht is ingevallen, waardoor mijn ogen en de wallen prominent in beeld komen. Ik was altijd al een liefhebber van gigagrote zonnebrillen – nooit was ik blijer met mijn collectie.”