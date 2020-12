COLUMN. Lara Switten (34), ziek en net bevallen, mist haar 2 dochters: “Het doet zoveel pijn, om te praten over het mekaar niet mogen zien”

Lara Switten vecht tegen kanker en is net bevallen van haar derde kindje. Drie weken lang vertelt ze in de weekendkrant hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en ergste nachtmerrie beleeft. Nadien lees je haar wedervaren weer in NINA. Vandaag schrijft ze een brief aan haar twee dochters, die ze al een maand niet meer heeft kunnen knuffelen. “Mama mist jullie met elke vezel van haar lichaam. Ik wil jullie tegen me aan kunnen trekken. Ik wil jullie vertellen dat ik iedere dag die we niet samen doorbrengen tegen de kanker vecht.”