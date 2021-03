COLUMN. Lara (34) strijdt tegen kanker en houdt een memorybox bij voor haar kinderen: “Ik ging er altijd vanuit dat ik de kistjes zelf zou kunnen geven”

VIDEO. Dieter Coppens ontwerpt zelf ‘steunkou­sen’ voor Wereld Downsyn­droom­dag met hulp van zijn ‘Down The Road’-reisgeno­ten

5 maart Op 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. Ook dit jaar roept Eén op om die dag te vieren door twee verschillende #steunkousen te dragen, want anders zijn is dik oké. Naar goede gewoonte zetten presentator Dieter Coppens en zijn compagnons uit ‘Down The Road’ hun schouders onder de actie, maar dit keer ontwerpt Coppens zélf leuke sokken voor het goede doel.