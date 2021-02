COLUMN. Lara (34), mama van 3, strijdt tegen kanker: “Ik heb nog een hele weg te gaan maar nu voel ik me de gelukkigste mama ter wereld”

COLUMN. Lara Switten, mama van 3 die strijdt tegen kanker, schrijft liefdevol­le ode aan haar man: “Ik mis onze oude ons. Maar we vinden wel een nieuwe ons”

13 februari Lara Switten (34) is onlangs mama van een derde kindje geworden. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. Deze week vertelt ze over de zowel vurige als tedere liefde tussen haar en haar man Steffen. “Sinds de hemel op ons hoofd viel, sinds de diagnose, zijn we onafscheidelijk geweest. Hij droeg me tot aan de maan en terug. En toch mis ik hem. Ik mis onze oude ons. Maar we vinden wel een nieuwe ons. Daar ben ik van overtuigd.”