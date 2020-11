COLUMN. Lara (34) is zwanger van haar derde kind en ongeneeslijk ziek: “Ik vecht niet meer alleen, ik vecht voor twee”

In februari 2021 zou Lara’s grootste droom in vervulling gaan: mama worden van een derde kindje. “In juli vierden we stiekem vakantie in Italië als gezin van vijf: net voor vertrek ontdekten we dat ik zwanger was.” Niet lang daarna bleek dat de pijn in Lara’s linkerbeen niet veroorzaakt werd door bekkeninstabiliteit, maar door een kwaadaardige tumor in de linkerlies en twee kleintjes in de buikholte. Voor een operatie was de tumor te

complex. Enkel chemo kon werken. “En daar ging ik ook van uit”, zegt Lara. “Ik zou die kanker overwinnen, binnen een jaar zou ik weer – letterlijk – op mijn benen staan. Over ons kindje moest ik me geen zorgen maken: na jaren onderzoek blijkt dat chemo geen zware gevolgen heeft voor de ontwikkelingen van de baby in de buik.”