COLUMN. Lara (34) is zwanger van haar derde kind en ongeneeslijk ziek: “De verrassingsbabyshower die mijn vriendinnen organiseerden deed me zo goed”

Lara Switten is mama van twee, zwanger van een zoontje maar ongeneeslijk ziek. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. “Verrast worden in de schone zin van het woord: het was al even geleden. Er waren veel onverwachte momenten de afgelopen tijd, maar deze stak er met kop en schouders bovenuit. Mijn vriendinnen slaagden erin om, ondanks alles, mijn gedachten te verzetten.”