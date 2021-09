COLUMN. Ine Nijs, hartsvriendin van Lara Switten: “Het einde van de zomer betekent dit jaar het einde van een tijdperk”

‘Oceaanthe­ra­pie’: speciale retreats zetten in op de kracht van de zee om mentale welzijn te boosten

25 augustus Voor wie er doorheen zit, kan de zee soelaas bieden. Dat is wat aanhangers van ‘oceaantherapie’ geloven. In Frankrijk organiseert influencer Santa Mila nu ‘Ocean Therapy-retraites’ en ook in Nederland kan je al surfend je hoofd leren leeg te maken. “Het water kalmeert me. Ik zou er uren naar kunnen kijken. Het hypnotiseert.”