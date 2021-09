COLUMN. Ine Nijs, hartsvriendin van Lara Switten: “Heel even voel ik me intens gelukkig. En dan wordt het weer windstil”

Terwijl ik over de dijk fiets, voel ik de zon branden in mijn rug. Ik kijk links van me en zie de zee schitteren in het zonlicht. Mijn longen vullen zich met verse oceaanlucht. Ik hoor de palmbomen ritselen en sluit heel even mijn ogen. Mijn benen trappen verder en ik herinner me hoe ik twee jaar geleden deze weg aflegde met Lara aan mijn zijde. Eén keer per jaar trokken we er samen op uit, richting Spanje. We zochten dan de meest idyllische plekjes om de meest Instagramwaardige foto’s te maken. We dronken cava, aten tapas tot onze buik er pijn van deed, namen surflessen en we babbelden de hele dag vol. Nu is het stil naast mij.