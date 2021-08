COLUMN. Hartsvriendin Ine schrijft een brief aan Lara Switten, mama die lijdt aan kanker: “Ik wil het niet, maar ik gun je de rust die je verdient”

COLUMN. Lara Switten (35), mama die strijdt tegen kanker: “Philippa en ik hadden een gesprek dat geen enkele mama wil hebben, over leven en dood”

1 augustus Momblogger Lara Switten (35) is mama van drie en kreeg vorig jaar te horen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Sindsdien vertelt ze ons wekelijks hoe het met haar gaat. Vandaag heeft ze het over haar oudste dochter Philippa, die met veel vragen zit en het afgelopen jaar in sneltempo is gegroeid. “Terwijl Steffen zich even naast haar nestelt, vertelt hij dat mama alles geprobeerd heeft om weer gezond te worden. Dat niet iedereen die ziek is kan genezen, hoe hard je ook probeert.”