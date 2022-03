COLUMN. Elise Crombez hoort backstage over de oorlog: “Waar had ik gezeten? In mijn eigen wereldje”

Topmodel Elise Crombez (40) zit backstage bij een modeshow wanneer ze hoort dat Poetin de oorlog verklaart aan Oekraïne. Tijd om zich in het conflict te verdiepen heeft ze niet, want er is iemand bezig aan haar nagels en make-up. Gelukkig staat Brian (22) klaar om al haar vragen te beantwoorden. “Ik zat naast een achttien jaar jongere gast die in zijn perfect Engels alles wist te vertellen over de escalerende gebeurtenis.”

Schrijver Sylvia Van Driessche (45) en topmodel Elise Crombez (39) zijn innig bevriend. Twee totaal andere levens, verenigd in één zielsverwantschap. Om de beurt schrijven ze hier een persoonlijke column.

De woorden van mijn agente waren nog niet koud of mijn week zat al volgeboekt met vijf jobs in drie steden. Voor shoots reisde ik van Parijs naar Londen om in Milaan met modellen van mijn generatie, onder andere Hannelore Knuts, in de backstage van de Prada-show te eindigen.

De verschillende hotelbedden, diners met klanten en het stresserende reizen gaven me een ietwat familiair gevoel. Ik zag veel mensen na jaren terug en dus moesten we elkaars leven even opnieuw downloaden. Hoevéél keer ben je verhuisd?! Waar woon je nu? Hoe, waar en met wie overleefde je de lockdowns? En de kinderen... en je ouders…? Mijn enige vrije – en zonnige! – dag in Milaan bestond uit gezellige koffies, verloren lopen op zoek naar dat restaurant, een kaarsje branden in de Duomo, shopping, telefoneren met mijn agente en een wijntje op het dakterras van mijn hotel. Ik was totaal niet met het nieuws bezig.

Quote De jeugd van tegenwoor­dig is niet te onderschat­ten. Elise

De volgende ochtend zat ik backstage in één van de kappersstoelen toen een nieuwsupdate in mijn inbox verscheen. Poetin kiest voor de totale oorlog tegen Oekraïne. “Can I do your nails, please?” “Go to make-up now!” “Time for rehearsal!” Dit was de plek niet om me in het nieuws te verdiepen en hier werd er ook met geen woord over gerept.

Het drong pas echt tot me door toen de 22-jarige Brian, mijn driver, mij naar de luchthaven bracht. Ik zat naast een achttien jaar jongere gast die in zijn perfect Engels alles wist te vertellen over het escalerende conflict tussen Poetin en Oekraïne, de NAVO, de beurscrash door de invasie, de gevolgen voor Europa, wat Rusland exporteert en hij beantwoordde ook nog eens al mijn vragen. Waar had ik gezeten? In mijn eigen wereldje.

Quote Wat een dag gefocust betrouw­baar nieuws verteren in plaats van doelloos te scrollen op sociale media niet met een mens doet.

Een monsterfile vormde zich op de snelweg in de tegenrichting. Brian legde uit dat het door betogingen kwam van vrachtwagenchauffeurs die door de hoge benzineprijzen en de verhoogde wegentaks voor niets moeten werken. Hij zette me sprakeloos af en ik bedankte hem voor alles en zoveel meer. De jeugd van tegenwoordig is niet te onderschatten.

Mijn vlucht had vertraging en omdat ik mijn batterij moest sparen om vlot mijn QR-code te kunnen tonen in Zaventem, zette ik mijn muziek af. Plots hoorde ik gesprekken tussen medepassagiers over deze trieste dag en onzekere toekomst. Een zakenman luisterde naar Ter Zake op zijn iPhone en ik luisterde mee. Was het niet al te normaal om hiermee bezig te zijn?

Zoals voorgenomen landde ik de dag na mijn catwalk als een kat in de zetel met de krant, mijn computer en Brians nummer in mijn gsm, mocht ik vragen hebben. Wat een dag gefocust betrouwbaar nieuws verteren in plaats van doelloos te scrollen op sociale media niet met een mens doet. Misschien wordt de manier waarop we iets doen en hoe we ermee omgaan, de nieuwe mode.

