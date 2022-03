Chef-kok Wim Ballieu: “Iemand vergeleek me met een van mijn gehaktballen. Ik belde meteen de sportschool”

Zo maak je op oudere leeftijd nieuwe vrienden. “Ze vervullen andere behoefte dan partner of kinderen”

Naarmate je ouder wordt, kan je vriendenkring kleiner worden. En dat terwijl het juist goed is om op die leeftijd nieuwe vriendschappen aan te gaan. Ellen (69) slaagde daarin, en heeft nu zelfs meer sociaal contact dan vroeger. Twee experts vertellen waarom vrienden op latere leeftijd net zo belangrijk zijn als partners of kinderen, en geven tips om ze te maken. “Kom uit je luie stoel en schiet in actie. Kijk naar de contacten in je adresboekje die misschien verwaterd zijn.”

