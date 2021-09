Caroline Vrijens (46) is al twee jaar kinderrechtencommissaris: “Mama stierf toen ik 13 was, ik weet hoe belangrijk een warm nest is”

INTERVIEW. Ellemieke Vermolen (44) openhartig na de scheiding van Sergio Herman: “Ik ben weer klaar voor de liefde”

4 september ‘When life gives you lemons, make lemonade.’ Het is een van de lijfspreuken van Ellemieke Vermolen (44). Tien maanden na haar echtscheiding van topchef Sergio Herman (51), stáát de Nederlandse er weer helemaal. Boordevol plannen en goesting in nieuwe avonturen. NINA strikte haar voor een openhartige babbel. Over de zware eerste maanden, waar ze haar veerkracht vandaan haalt, hoe ze haar kinderen ondersteunt, en over de toekomst. “Er ligt nog een heel leven voor me.”