Campagne tegen seksueel geweld #BloomForChange stapt naar regering met 10 actiepunten: “We willen concrete actie zien nu, geen vage beloftes meer”

Op 12 mei 2019 werd België stil. Wel 15.000 mensen overspoelden de straten van Antwerpen ter herdenking van de vermoorde Julie Van Espen, en als steun voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Een jaar na de stille mars lanceerde Punt. vzw in 2020 hun campagne #BloomForChange. De vzw zet zich als non-profitorganisatie in voor betere ondersteuning van mensen die in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met #BloomForChange proberen ze het beleid en de publieke opinie attent te maken op de nood aan actie.

Sinds mei 2019 hebben ze al heel wat stappen gezet richting een beter beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Maar dat is nog maar een begin”, zegt communicatieverantwoordelijke van Punt. vzw Sophie Van Reeth. “De vorige minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), had een volledig onderzoeksteam aangesteld om het strafrecht rond seksueel geweld te herschrijven. Maar toen viel de regering. We hopen dat de huidige minister van Justitie de plannen van Geens zal verderzetten.”

De nood aan politieke actie is groot. Vorige week nog kregen twee jonge Gentenaars die in 2018 een studente verkrachtten, zestien en twintig maanden cel met uitstel. “En juist daar zit het probleem”, zegt Sophie. “Die gasten lopen al drie jaar op vrije voeten rond, zonder een vorm van begeleiding of bestraffing. Daarom schuift vzw Punt. in samenwerking met mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Child Focus nu tien actiepunten naar voor. En die zullen we vandaag persoonlijk voorleggen aan premier Alexander De Croo. We weten dat de regering het beste met ons voorheeft, en we vertrouwen er ook op dat ze onze punten met veel zorg zullen behandelen. Wij hebben alles gedaan wat we konden. We willen concrete actie zien nu, geen vage beloftes meer.”

Sophie benadrukt dat het probleem niet alleen bij de politiek of justitie zit. “Ook in het onderwijs moeten er dingen anders. Seksueel geweld zou niet zo’n taboe mogen zijn. ‘Relationele vorming’ in scholen als een verplicht vak kan helpen om seksualiteit meer bespreekbaar te maken. We hopen dat het maatschappelijk stigma wordt doorbroken, zodat de drempel om hulp te zoeken kleiner wordt. Nu wordt het aanklagen van seksueel grensoverschrijdend gedrag nog té vaak afgeschilderd als ‘doe niet zo flauw’, alleen omdat het niet het klassieke horrorverhaal is waarin een vrouw bruut verkracht wordt.”

En zo zijn er nog een heel aantal vlakken waar Punt. vzw mogelijkheden tot verandering ziet. “We willen werken met de ondersteunde organen die er al zijn, en die verbeteren. Praatgroepen of hulplijnen voor slachtoffers doen zo’n goed werk, maar ze hebben vaak de middelen niet om de hulp te bieden die nodig is, omdat ze leunen op vrijwilligers. Daar is veel ruimte voor groei.”

Je kan het volledige programma vinden op de website van Bloom For Change.

