‘Broddelen’ is veelvoorkomend, maar nog onbekend spraakgebrek: “Bij broddelaars draait het wiel te snel. Ze struikelen over hun woorden”

15 februari Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: sportanker Lies Vandenberghe (30). Ze vertelt hoe haar job bij de nieuwsdienst haar ritme doorheen heeft gezwierd - “Ik stond om kwart voor vier op en was om vijf uur op de redactie.” - en praat ronduit over haar grote liefdes Maarten Breckx en hun zoontje Georges. “De angst dat er iets met Georges zou gebeuren, kan me soms zot maken.”