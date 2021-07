Britse kappers en schoonheidsspecialisten kunnen voortaan een training volgen om signalen van huiselijk geweld te spotten

Blauwe plekken in de nek of een plotselinge verandering in manier van doen? Het zijn tekenen die van levensbelang kunnen zijn. In navolging van de Verenigde Staten zullen kappers en schoonheidsspecialisten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk nu ook een opleiding kunnen volgen om bij hun klanten signalen van huiselijk geweld te spotten. “De persoon achter de kappers- of behandelingsstoel bevindt zich daarvoor in de perfecte positie.”

Vier jaar geleden ontwikkelde Susanne Post uit het Amerikaanse Tennessee samen met de wereldwijde vrouwenorganisatie YWCA de educatieve training ‘Shear Haven’. Ze ontwierp het programma speciaal voor professionals in de beauty-industrie die in nauw contact staan met hun klanten, zoals kappers, schoonheidsspecialisten of wellnessmedewerkers. Dankzij de training leren zij bij hun cliënten signalen van huiselijk geweld op te pikken, in gesprek te gaan met het slachtoffer en hen op een respectvolle manier tools aan te reiken om de nodige hulp te zoeken.

Meer huiselijk geweld sinds corona

Susanne Post (zie foto hieronder) deed dat niet zomaar. Ze baat een beautysalon uit, maar werd zelf ook het slachtoffer van huiselijk geweld. “Wij, schoonheidsspecialisten, zien onze klanten regelmatig en vaak jaren op een rij”, leg ze uit. “Ze vertrouwen ons. Daardoor bevinden de vrouwen en mannen achter de stoel zich in de perfecte positie om signalen van huiselijk geweld op te vangen. Deze training helpt iedereen in de branche om die signalen te herkennen wanneer misbruik plaatsvindt. Zo weten we wanneer dingen niet kloppen, en kunnen we levens redden.”

Ondertussen volgden al zo'n 25.000 specialisten de opleiding. Na het succes in Amerika neemt Shear Haven nu ook een ambassadeur onder de arm in Ierland en het Verenigd Koninkrijk: beauty-industrie-experte Liz McKeon. Door de pandemie nam huiselijk geweld toe in het Verenigd Koninkrijk. Tussen april en juni 2020 steeg het aantal telefoontjes naar de National Domestic Abuse Helpline met 65 procent. De training komt er dus geen moment te laat.

De gratis opleiding bestaat uit een video van twintig minuten die de specialisten online kunnen bekijken. Daarin leggen experten en ervaringsdeskundigen uit wat de signalen zijn van huiselijk geweld, en hoe een slachtoffer geholpen kan worden. Daarna volgt een test en wie slaagt, ontvangt een certificaat.

Ook voor Belgische professionals

In ons land zorgde corona eveneens voor meer geweld achter gesloten deuren. De hulplijn 1712 heeft vorig jaar 8.059 oproepen gekregen over slachtoffers van huiselijk geweld. Dat is een stijging met 49 procent ten opzichte van 2019, en ook het hoogste aantal ooit. Een gelijkaardige training voor Belgische kappers en schoonheidsspecialisten zou dus een goed idee zijn. Dat vindt ook Charles-Antoine Huybrechts, voorzitter van de nationale kappersfederatie Febelhair. “Ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar ik vind het een fantastisch initiatief.”

Totdat er zo’n specifieke Belgische opleiding in het leven wordt geroepen, is de gratis training van Shear Haven makkelijk online te volgen voor wie geïnteresseerd is. Al is die natuurlijk wel Engelstalig en zijn de hulplijnen die de opleiding tipt niet afgestemd op ons land. Weet in dat geval dat de nationale hulplijn 1712 in Vlaanderen het lokale alternatief is.

