“Zonder borsten zal ik het makkelijker vinden dan met één.” Ozanne verloor recent een borst aan kanker, de andere wordt mettertijd weggenomen

Lieven Van Gils over de balans tussen werk en privé: “Mocht ik weten wat ik nu weet, dan had ik meer tijd met mijn zonen doorge­bracht”

13 september “Ik heb last van een zekere gejaagdheid.” Nachtraaf of vroege vogel? Presentator en journalist Lieven Van Gils (57) is het allebei. Hij bezit een onweerstaanbare drive om áltijd iets te willen ondernemen. Zowel in zijn carrière als in zijn privéleven. Maar heel af en toe beseft Lieven ook het belang van er gewoon te ‘zijn’. Als echtgenoot en als vader. “Ik kan niet wachten om er opnieuw met mijn gezin op uit te trekken.”