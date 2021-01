Tess Uytterhoeven (36), programmamaker van ‘Ooit Vrij’ en ‘Topdokters’: “Lesbisch zijn heeft me veel empathischer gemaakt”

Het dubbelle­ven van verpleeg­kun­di­ge Cindy (35): “Op mijn werk was ik de vrolijke collega, thuis de onbetrouw­ba­re gokver­slaaf­de”

15 december Omdat er weinig uiterlijke signalen zijn, blijft een gokverslaving vaak lang onder de radar. Zo ook bij de 35-jarige verpleegkundige Cindy die al als tiener begon met gokken. Bijna twintig jaar later liep de financiële schuldenberg al op tot 25.000 euro. “Aan het einde van de maand had ik 10 euro over en dacht ik: ga ik nu brood kopen of gokken? En telkens koos ik voor het laatste.” Toch zette ze uiteindelijk de stap naar hulp. Ze vertelt aan onze krant openhartig haar verhaal. Maar hoe weet je nu zelf of je verslaafd bent? En hoe kan je iemand helpen? Een expert legt uit.