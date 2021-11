Red Lion Alexander Hendrickx (28), de hoogbegaafde held op het hockeyveld: “Van scouts en voetbal kwam ik wenend thuis, op hockey was ik meteen verliefd”

Antwerpen Het Antwerpen van Alexander Hendrickx: “Hopelijk krijgt België ooit ook zo’n groot hockeysta­di­on als den Bosuil”

Strafcornerkanon, topschutter van de Red Lions op deze Spelen en nu ook deelnemer aan De Slimste Mens Ter Wereld: de naam Alexander Hendrickx (28) zal je nog veel horen de komende jaren. De hockeyspeler is afkomstig uit Deurne, woont nu al een tijdje in ’s Gravenwezel, speelt bij de Nederlandse club Pinoké in Amsterdam, maar is nog regelmatig te vinden in Antwerpen. Hij geeft met plezier zijn acht favoriete plekken in onze stad prijs en verklapt ons zelfs waar je volgens hem de beste pintjes van Antwerpen kunt drinken.

11 oktober