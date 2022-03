Kan je karakter nog veranderen op latere leeftijd? "Het Dolce Vita-effect maakt je stabieler en meer ontspannen”

“Ouder worden is aftakelen? Onzin.” Experte legt uit hoe we negatieve stereoty­pen over ouderen verhelpen

Ze zijn zielig, zwak en hun beste tijd is voorbij: zo denken de meesten van ons over oude mensen. ‘Ageism’ heet dat. Vief, een vereniging voor 60-plussers, lanceert #denkFOUD: een campagne die die vele negatieve stereotypen over ouderen in de kijker zet. Ook Ashton Applewhite (69), experte in leeftijdsdiscriminatie, ergert zich dood aan ‘ageism’. Ze leert ons een ander, correcter beeld van verouderen. “Een negatieve kijk op ouder worden kan je leven met 7,5 jaar verkorten.”

27 maart