“Ik nam foto’s van elke straat op mijn route om aan mezelf te bewijzen dat er écht niks gebeurd was.” Wat als dwangmatig gedrag je leven overneemt?



“Ik moest op een specifieke manier de trap op en af’, vertelt Dina Tersago (43) openhartig in het Canvas-programma ‘Therapie’. Als tiener had ze last van dwangmatig gedrag, en de aandoening treft meer mensen dan je denkt. Welke verschillende vormen zijn er, en hoe weet je of jouw gevoel van 'moeten’ te ver gaat? Twee experts lichten toe, Lars (*) getuigt over zijn dwangstoornis. “Een dwangstoornis is soms sterker dan dorst of pijn. Denk maar aan mensen met smetvrees die hun handen stukwassen, of in bleekwater dompelen.”