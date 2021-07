Millennials verheerlijkten workaholic ‘girlboss’, maar Gen Z kijkt op naar aan wellness verslaafde ‘that girl’. Prof: “Nadruk ligt vooral op individualisme”

Herinner je je de ‘girlboss’ nog? Die term werd door Gen Z in een nieuw jasje gestoken en ‘that girl’ gedoopt, met een hashtag die al meer dan 639 miljoen keer bekeken is. Een exacte definitie voor ‘that girl’ (vrij vertaald ‘dát ene meisje’) is er niet, maar het heeft alles te maken met je leven perfect op orde hebben. Is het idealiseren van die levensstijl wel zo’n gezonde tendens? Twee professoren aan het woord: “Nadruk ligt vooral op individualisme.”

Op TikTok doet er een nieuwe wellnesshype de ronde. Video’s getiteld ‘ochtendroutine van ‘that girl’’ of ‘dit is jouw teken om ‘that girl’ te worden’ worden massaal bekeken en gedeeld. In de video’s zie je beelden van fitte meisjes die hun bed opmaken, in hun dagboek schrijven, groene smoothies maken en gezichtsmaskers aanbrengen alsof hun leven ervan afhangt. En dat alles in een niet-zo-realistisch-maar-wel-mooi-ogend jasje. Hieronder een video ter illustratie.

(Lees verder onder de video.)

Volgens Urban Dictionary is ‘that girl’ iemand die ‘opstaat om vijf uur, mediteert, smoothies drinkt, elke dag sport en doucht, in een dagboek schrijft, alleen gezond eet en op veel verschillende manieren succesvol is’. Investeren in jezelf is iets dat al jaren verheerlijkt wordt. We kunnen dan ook niet anders dan de vergelijking maken met de ‘girlboss’, een term die millennials (de generatie geboren tussen 1980 en 1995) een tijdlang gebruikten voor onafhankelijke vrouwen die hun professionele doelen nastreven om zo hun beste leven te kunnen leiden. Volgens Urban Dictionary is een girlboss ‘een vrouw in controle die de leiding neemt over haar eigen omstandigheden in werk en leven. Iemand die haar waarde kent en niets minder accepteert. Ze is geen gemeen meisje, in feite haat ze gemene meisjes. Ze motiveert en inspireert de mensen rondom haar.’

Quote Het verschil met ‘that girl’ is dat een ‘girlboss’ eigenlijk een verdoken workaholic is, terwijl Gen Z hard werken niet romanti­seert.

Zelfhulpcultuur zonder doel

Zowel ‘that girl’ als de ‘girlboss' zijn rolmodellen voor hun generatie. Het enige verschil met ‘that girl’ is dat een ‘girlboss’ eigenlijk een verdoken workaholic is, terwijl Gen Z hard werken niet romantiseert, maar juist streeft naar balans, de nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling en er vooral veel gezonde gewoontes op nahoudt. Een positieve evolutie dus, zou je kunnen denken. Maar volgens professor Carl Cederström, co-auteur van het boek ‘The Wellness Syndrome’, schort er toch iets aan die levensstijl, zo vertelt hij aan Vice i-D.

Quote Onze obsessie met gezondheid heeft in feite vooral te maken heeft met ‘aesthetics’, er goed uitzien dus. Professor Carl Cederström, Co-auteur van het boek ‘The Wellness Syndrome’

Het probleem is volgens hem dat er geen doel is: geen marathon waarvoor je traint, geen reden om je dag om zes uur te beginnen. Dat ziet hij als een groot gebrek in de hedendaagse wellnesscultuur, die volgens hem meer en meer op een ideologie begint te lijken. “Onze zelfhulpcultuur heeft geen doel. Je vraagt jezelf niet af waarom je al deze dingen doet, je doet ze gewoon. Je zal nooit een boek vinden over waarom je moet afvallen, het gaat altijd over hoe je afvalt.” Volgens Cederström bewijst dit dat onze obsessie met gezondheid in feite vooral te maken heeft met ‘aesthetics’, er goed uitzien dus.

Er is, in de nasleep van de girlbosscultuur, een verschuiving ontstaan van ‘work ethic' naar ‘work out ethic’. Volgens Cederström werd die trend nog eens versterkt door de sociale isolatie van de pandemie, toen mensen zichzelf wereldwijd verplichtten om elke dag strakke sportschema’s te volgen, een bepaald aantal boeken uit te lezen of nieuwe hobby's te proberen. “We worden steeds meer aangeleerd en gesocialiseerd om onszelf als bedrijven te zien. De erosie van de grens tussen je privéleven en je beroep is iets wat je in deze tendens duidelijk terugziet, want het betekent dat het werk nooit ophoudt. Het werk is je leven zelf.”

Quote Ik maak me vaak zorgen dat de praktijk van het streven naar een gezonder persoon je ongezonder maakt. Laurie Santos, Professor psychologie aan de universiteit van Yale

Focus op sociale connecties

Ook Laurie Santos, professor psychologie aan de universiteit van Yale, maakt zich zorgen om de nieuwe wellnesstrend die zich focust op individualisering, zo vertelt ze aan Vice i-D. Volgens haar draait écht welzijn namelijk vooral om kleine daden van vriendelijkheid en prioriteit geven aan sociale connecties, die beide het totale welzijn van de gemeenschap bevorderen. “Als iemand die geluk bestudeert, is het geweldig om te zien dat steeds meer mensen zich richten op welzijn en welbevinden. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat echt willen doen om de juiste redenen, niet omdat we het gevoel hebben dat we het moeten doen. Telkens wanneer ik mensen bezig zie met welzijnspraktijken zonder een greintje zelfcompassie, maak ik me zorgen dat de praktijk van het streven naar een gezonder persoon je ongezonder maakt - alleen al vanwege de stress die dat met zich meebrengt.”

De ‘girlboss’ zoals we die kenden mag dan niet meer zijn, de huidige nadruk op productiviteit en individualisme is nog lang niet verdwenen. “In plaats van hard werken om CEO’s te worden, werken we nu vooral hard om de meest optimale versie van onszelf te zijn, onder het mom van ‘that girl’. Maar dat heeft het kernprobleem niet aangepakt: het hard werken zelf.” Samenvattend: ja, het is positief - en ontzettend trendy - om de beste versie van jezelf te willen zijn, maar verlies het grotere plaatje niet uit het oog, zijnde: gewoon gezond en gelukkig zijn.

