Body-hair activiste Esther breekt taboe rond lichaamshaar bij vrouwen: “Het is wél sexy”

Waarom ‘moeten’ we ons scheren? Sociologe verklaart: “Al in het Oude Egypte epileerden vrouwen hun benen met touwtjes”

Wanneer de bikini’s, korte rokjes en zwierige jurken uit de kast komen, duiken veel vrouwen in de badkamer en gaan ze zichzelf te lijf met scheermesjes, epileerapparaten, waxstrips, ... De hele reutemeteut. Zelfs stoppels moeten weg, want anders voelen we ons een harige yeti. Maar waarom is glad zijn voor een vrouw de norm? En was dat altijd al zo? Een onderzoekshoogleraar sociologie legt uit. “Scheren is de laatste twintig jaar duidelijk naar voren gekomen als een belangrijke manier om te laten zien dat je aan je uiterlijk werkt.”

