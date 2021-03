Ben jij geboren in de nineties? Dan ben je misschien een zillennial

First things first: wat zijn generaties eigenlijk? Volgens de hulplijn Van Dale gaat het over ‘groepen van mensen die ongeveer gelijktijdig geboren zijn’. We hebben de babyboomers (1945 - 1960), gevolgd door de groep die we vaak over het hoofd zien: generatie X (1960 - 1980). Daarna komen de millennials (1980 - 1995) en Gen-Z of de zoomers (1996 - ...). Onze NINA-redactie bestaat voor een groot deel uit millennials. In theorie, that is, in de praktijk is niet iedereen het daarmee eens. Collega Marie werd middenin de nineties geboren. “Ik ben valreep millennial, maar voel me meer Gen-Z”, zegt ze.