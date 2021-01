Belgische barones Michèle Coninsx is topvrouw antiterreur bij de Verenigde Naties: “Terreur bestrijden is mijn leven”

Normaal kijkt ze vanuit haar appartement in Manhattan uit op de straten van New York, maar Michèle Coninsx is uitzonderlijk op bezoek in eigen land, thuis bij haar echtgenoot. Het is de laatste dag van haar twee weken in quarantaine: een interview kan, op veilige afstand. Coninsx is de elegantie zelve en praat even zacht als bevlogen over haar parcours. Over hoe een Limburgs meisje, dat ooit droomde van een carrière als operazangeres, het schopte tot dé wereldwijde referentie in terreurbestrijding. Als allereerste vrouw in die functie.