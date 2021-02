Belgische artieste Meskerem Mees (21) viert de Week van de Belgische muziek: “We mogen onszelf op de borst kloppen”

Het is de Week van de Belgische Muziek. Het uitgelezen moment voor een portie girl talk met een Belgische artieste. Vandaag: Meskerem Mees (21). Zij beleefde haar muzikale doorbraak in het vreemdste jaar der jaren. Maar dat laat ze niet aan haar hart komen. “Het is heerlijk om alle tijd van de wereld te hebben. Als je deadlines hebt of als er een label achter je aanzit, ben je niet ontspannen en dat blokt de creativiteit.”

Geen MIA’s dit jaar. Door de coronacrisis is beslist om de jaarlijkse Vlaamse muziekprijzen, voluit Music Industry Awards, voor één keer uit te stellen. In de plaats wordt van 8 tot en met 14 februari de Week van de Belgische muziek georganiseerd om de zwaar getroffen muzieksector een morele boost te geven. “En dat mag wel, hé", zegt Meskerem Mees met een lachje.

Goed oor

“We mogen fier zijn op onze muziekcultuur. En daarbij zijn het niet alleen de artiesten, zangers en bands die een applausje verdienen, we mogen onszelf ook op de borst kloppen. Mijn vader zei vroeger altijd: wij Belgen zijn pioniers in het ontdekken van groot talent. Ik geloof daar echt in. Wij hebben als publiek een goed oor voor - zowel nationale als internationale - artiesten. We pikken er de toppers en vernieuwende acts uit. Daarom zijn we als land ook een uitvalsbasis geweest voor verschillende genres, van jazz tot techno.”

Een goed oor of niet, als het gaat over muziek van eigen bodem, blijven we vaak steken bij de grote kleppers. “De meeste aandacht gaat naar de Stromaes en Angèles van de wereld. Het is knap dat zij internationaal zijn doorgebroken, maar tegelijk is het jammer dat het steeds dezelfde namen zijn die terugkeren op tv en op de radio. Beginnende artiesten zijn daar de dupe van. Hopelijk kunnen zij tijdens de Week van de Belgische muziek toch ook even shinen.”

Memorabel 2020

Meskerem een beginnende artiest noemen, zou afbreuk doen aan haar prestaties. Ze won Humo’s Rock Rally, haar single ‘Joe’ werd grijsgedraaid op de radio en haar nieuwe nummer ‘Seasons Shift’ werd al meer dan 30.000 keer beluisterd op Spotify. Makkelijk moet dat niet geweest zijn, om door te breken juist op het moment dat een pandemie het volledige leven platlegt. “Persoonlijk was het niet het leukste jaar uit mijn leven, maar het was wél memorabel.”

Voor Meskerem is 2020 immers niet alleen het jaar van corona, maar ook het jaar dat ze besliste om te stoppen met studeren en volledig voor de muziek te gaan. “Ik volgde een opleiding om muziekleraar te worden in het secundair onderwijs, maar ik ging er niet met de volle honderd procent voor. Tijdens de zomer had ik bijvoorbeeld herexamens, terwijl ik ook coronaproof moest optreden tijdens enkele alternatieve concerten. Dat komt nooit goed, dacht ik. Maar onverwachts is het me toch gelukt. (lachje) Dan heb ik beslist om mijn studentencarrière op een positieve noot te eindigen en te gaan voor wat me echt gelukkig maakt: muziek maken. Als ik nu erop terugkijk, ben ik gelukkig met die keuze. Dit academiejaar moet zo zwaar zijn voor alle studenten, dus ik heb niet het gevoel dat ik iets mis.”

Quote Soms zit ik vast in ‘wat als’-vra­gen. Wat als er geen corona was geweest, had mijn carrière dan een slechtere start gehad? Meskerem Mees

“Toch zit ik soms vast in ‘wat als’-vragen. Wat als er geen corona was geweest, had mijn carrière dan een slechtere start gehad? Normaal gezien worden line-ups voor festivals een jaar op voorhand vastgelegd, en dan is er voor iemand die net komt piepen geen plaats. Nu konden er geen internationale artiesten afkomen en was er voor mij wél ruimte. Maar het antwoord op die vragen kom ik toch niet te weten, dus ik probeer dat van me af te schudden en meer in het hier en nu te leven.”

Toekomstplannen

“Momenteel moet ik kiezen of ik wil timmeren aan een internationale carrière en of ik zin heb om op mini-tour te gaan door Duitsland, Nederland en Frankrijk. Eerlijk? Ik heb géén flauw idee. Veel aspirant-muzikanten dromen van een internationale tour en moeten daar lang en hard voor vechten. Ik krijg dat in mijn schoot geworpen. En toch vind ik het niet eenvoudig om daarover te beslissen. Alles gaat ook zo snel. Wil ik enkele avonden op een rij spelen? Wil ik een lange rit maken, ergens optreden, mijn boel weer inpakken en verder rijden? Wordt het dan geen ‘job’, iets dat ik moet doen? Is het niet beter om in België te blijven spelen en elke avond naar huis te gaan? Je hoort: ik ben flabbergasted door alle knopen die doorgehakt moeten worden.”

Voorlopig blijft Meskerem dus nog even in onze contreien. Onder meer om haar album op te nemen. “Alle nummers zijn geschreven. Nu kan ik ze op ’t gemak uitwerken in de studio. Het is heerlijk om alle tijd van de wereld te hebben. Als je deadlines hebt of als er een label achter je aanzit, ben je niet ontspannen en dat blokt de creativiteit.” Of ze ook nieuwe nummers schrijft? “Nope. Dat kan ik alleen als iets me raakt, als ik me emotioneel voel en mijn ei kwijt moet. Nu is mijn leven te saai, te repetitief om er inspiratie uit te putten.”

3 meisjes en de Vikings

Muziek is nog altijd een mannenwereld. En in tijden van gendergelijkheid en genderneutraliteit, mag dat toch anders. Gelukkig lijkt daar stilaan verbetering in te komen. Meer vrouwen breken door, met Meskerem voorop. “Meer ladies in de muziekscene, dat kan ik alleen maar toejuichen”, verklaart ze. “Een tijd geleden mocht ik in de Botanique het voorprogramma van de IJslandse band Asgeir spelen. Voor het concert aten we samen. Ik zat aan tafel met mijn celliste Febe en tourmanager Kirsten. Kan je je het al inbeelden? Drie kleine meisjes. En wat verder stonden vier tafels tegen elkaar, waar allemaal grote mannen met baarden aanzaten. Echte Vikings, die drie pinten tegelijk bestellen. (lacht) Dat contrast! Ik wist echt niet wat te zeggen en voelde me super geïntimideerd.”

Quote Van Zwangere Guy verwacht niemand dat hij honderd push-ups per dag doet. Hij kan gewoon kweetnie hoe goed rappen. Maar een vrouw moet goeie muziek maken én sexy, mooi, jong en sensueel zijn. Meskerem Mees

“ Het is dus fijn om te zien dat meer vrouwen opkomen. Al heb ik wel de indruk dat vrouwen anders beoordeeld worden dan mannen. Het uiterlijk lijkt om een of andere reden een rol te spelen, terwijl dat bij kerels niet het geval is. Van Zwangere Guy verwacht niemand dat hij honderd push-ups per dag doet. Hij kan gewoon kweetnie hoe goed rappen. Maar een vrouw moet goeie muziek maken én sexy, mooi, jong en sensueel zijn. Terwijl het mij geen hol uitmaakt hoe ik eruitzie. Het gaat niet om mij, maar om mijn muziek. Zulke vrouwen mis ik nog: underdogs die puur geapprecieerd worden om hun nummers, niet om hun looks. Dat is toch niet het enige verhaal dat vrouwen kunnen vertellen?”

“Veel vrouwen waar ik écht naar opkijk, zijn er niet. Ik heb sowieso een voorkeur voor mannelijk stemgeluid. (verontschuldigend lachje) Enkele nummers van Lous and the Yakuza staan momenteel bovenaan mijn Spotify-lijst. Zij maakt geweldige Franse rap. Haar melodieën zijn sterk en meeslepend, en ze doet alles zelf, wat indrukwekkend is. Ik ben enthousiast om te zien waar ze nog gaat geraken.”

Meskerem wordt wel eens de Vlaamse Nina Simone genoemd, onder meer door Ronny Mosuse. “Ja, een megaschoon compliment. Zij was niet alleen een geweldige zangeres en pianiste, maar had ook echt een karakterkop en interessant leven. Echt het totaalplaatje. Ongetwijfeld een van mijn grootste inspiratiebronnen.”

De Week van de Belgische muziek vindt plaats van maandag 8 tot en met zondag 14 februari, en is een initiatief van VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector. Ook Willy, de rockzender van DPG Media, draait daarom alleen maar muziek van eigen bodem. Om 14u30 kan je op Willy ook een interview met Meskerem Mees horen.

