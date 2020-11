Ban de eenzaamheid! Deze 3 lovenswaardige initiatieven zorgen voor verbinding tijdens de lockdown

Kaal worden op jonge leeftijd, hoe ga je daarmee om? “Mensen zien je meteen als iemand die ziek is”

16 oktober Schiereiland, landingsbaan, grasstrook of paterplateau: de ongein die kalende mannen te horen krijgen, is niet altijd grappig, noch flatterend. En dat heeft vaak een grote impact op hun zelfbeeld. “Sommigen belanden zelfs in een depressie”, zegt ervaringsexpert Thomas Schoenmakers, die in samenwerking met experts in het vakgebied een boek schreef voor kalende mannen in nood. “Maar vroeg of laat volgt de aanvaarding.”