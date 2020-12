Babbelen met ‘generatie woke’: zo ontwikkel je je wokabulaire en houd je het gezellig aan de kersttafel

Black Lives Matter, de klimaatcrisis, #MeToo ... Jongeren zijn ‘woke’ en laten ons dat maar al te graag weten. ­Arrogant of enkel irritant? Is woke de nieuwe generatiekloof? En vooral: hoe houden we het gezellig, zeker straks aan de feesttafel? Ontwikkelingspsycholoog Maarten Vansteenkiste geeft raad om gekibbel en geruzie te vermijden, vertelt hoe generaties van elkaar kunnen leren en helpt je door het woke-abc. “Ouders hebben de neiging om te zeggen dat hun kind overdrijft, of ze willen het meteen bijsturen. Dat werkt contraproductief. Veel beter is het om vragen te stellen.”