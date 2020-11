Authentieke zielen: voor deze 5 mensen is ‘echt zijn’ een levenswijze. “Als je trouw blijft aan jezelf, kan je niet door de mand vallen”

Verloven koppels zich te snel in coronatij­den? Het effect van een pandemie op ons beslis­sings­ver­mo­gen en sociaal gedrag: “We leven in een coronabub­bel”

8 oktober “Verloof jullie even niet, koppels. Jullie dragen een ‘einde van de wereld’-bril. De pandemie speelt met jullie beoordelingsvermogen”, kopt het Amerikaanse magazine Cosmopolitan. In het artikel schrijven ze dat we nu te angstig zijn om heldere beslissingen te nemen en ons te snel willen binden. Lijkt plausibel: jij kent vast ook een koppel dat sinds de lockdown sneller samenwoont dan verwacht of toch besloot in het huwelijksbootje te stappen, ondanks het verbod op trouwfeesten. Beïnvloedt corona hoe we (romantische) beslissingen nemen? Angstpsycholoog en hoofddocent aan de KU Leuven Bram Vervliet licht toe. “Bij dreiging hunkeren we ernaar om samen te zijn met anderen.”