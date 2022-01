Auteur Danielle (42) over hoe cannabis haar een betere moeder maakt: “Mijn kinderen associëren cannabis met een kalme, aanwezige mama”

‘Cannamom’ Danielle Simone Brand (42) woont in San Diego, Californië, met haar man en twee kinderen. Ze is freelance journalist en auteur, en publiceerde precies een jaar geleden haar boek ‘Weed Mom: The Canna-Curious Woman’s Guide to Healthier Relaxation, Happier Parenting, and Chilling TF Out’. Je zou denken dat ze een doorgewinterde cannabisgebruiker is, toch was de softdrug vroeger haar ding niet. “Ik groeide op in Hawaii, en daar is veel wiet", begint Danielle al lachend. Ik werd er dus al op jonge leeftijd aan blootgesteld, maar ik vond er niks aan. Later had mijn man, die cannabis gebruikte als vorm van zelfmedicatie, problemen met zijn gebruik onder controle te houden. Dat weerhield me er altijd van om het zelf te proberen.”