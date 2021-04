Anuna De Wever viert de ‘Dag van de Aarde’: “Maar ik ben altijd bezig met het klimaat, een weekend bestaat voor mij niet”

Astrologie beleeft een revival: “Je echte horoscoop is zo veel uitgebrei­der dan wat je in een magazine leest”

20 maart Ascendant? Birth chart? (Astro)logisch toch! Wel ja, niet voor iedereen. En toegegeven, al die termen zijn ook gewoon ingewikkeld. Omdat we vandaag de Internationale Dag van Astrologie vieren, legt een astroloog ze haarfijn voor je uit. ‘Mercurius retrograde’, het ‘Watermantijdperk’ en ‘birth charts’ zijn straks niet langer codetaal. “Astrologie is zo populair omdat steeds meer mensen bewust in het leven staan. Het is een van de oudste en krachtigste manieren om inzicht te krijgen in de menselijke psyche.”